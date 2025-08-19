Девушка неожиданным образом отомстила изменившему ей с лучшей подругой бойфренду

Пользовательница Reddit с ником Redgyy рассказала о том, как она неожиданным образом отомстила своему бывшему бойфренду за предательство. По словам девушки, мужчина после семи лет отношений расстался с ней, найдя более молодую пассию в TikTok.

«Подозрения о его изменах у меня возникли еще в начале года, но каждый раз, когда я поднимала этот вопрос, в ответ слышала старое доброе: "Не волнуйся, детка, она просто моя лучшая подруга". Что ж, оказалось, я была права, и в тот же день, когда мы расстались, он начал писать в соцсетях, как сильно любит свою новую девушку», — заявила автор.

При разрыве мужчина попросил Redgyy периодически присылать ему фотографии Рози — собаки, которую они вместе завели во время отношений. Девушка пообещала делать это раз в несколько месяцев, но результат, как она рассчитывает, вряд ли понравится ее бывшему.

«С тех пор каждый день, выпуская Рози во двор, я фотографирую, как она какает, и собираю в подборку для бывшего. У меня есть снимки с разных ракурсов, пара видео, полный комплект. Через пару месяцев его электронная почта будет забита снимками нашей гадящей собаки. Надеюсь, это напомнит ему, что именно я о нем думаю», — заключила девушка.

