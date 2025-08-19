Силовые структуры
15:58, 19 августа 2025Силовые структуры

Два адвоката российского бизнесмена угодили в колонию

Двое адвокатов, вымогавшие 30 миллионов рублей, получили по 4 года колонии
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы дал по четыре года колонии общего режима двум адвокатам — Игорю Ушкалову и Павлу Шевцову. Об этом сообщает ТАСС.

Также фигуранты получили штраф 700 тысяч рублей и запрет на занятие профессиональной деятельностью на два года. Их признали виновными по статье о мошенничестве.

Следствие и суд установили, что Шевцов и Ушкалов обещали помочь своему подзащитному — бизнесмену Владимиру Барцакину — освободиться из СИЗО и для этого уговорили его дать взятку одному из высокопоставленных сотрудников силовых структур в размере 30 миллионов рублей. Эта сумма предназначались должностным лицам в судебной системе, которые должны были изменить постановление суда о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к полутора годам колонии общего режима росгвардейца за вымогательство у мигранта 10 тысяч рублей.

