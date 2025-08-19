Культура
Экс-солистка «Миража» объяснила популярность Кадышевой

Певица Суханкина заявила, что Кадышева стала популярна благодаря соцсетям
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина объяснила причину популярности народной артистки России Надежды Кадышевой. Ее цитирует News.ru.

«Мне сказали, что директор или кто-то из ближнего круга Кадышевой начал выкладывать ее песни в TikTok, зная, что там "пасется" молодежь. И, что называется, "зашло"», — заявила певица.

Суханкина добавила, что тоже стала выкладывать ролики в соцсети. «Я ведь не только песни "Миража" исполняю. Но и классические произведения например. Или рассказываю про свой сад-огород», — заключила артистка.

Ранее Маргарита Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России певице Алле Пугачевой.

