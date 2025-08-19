Экс-солистка «Миража» объяснила популярность Кадышевой

Певица Суханкина заявила, что Кадышева стала популярна благодаря соцсетям

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина объяснила причину популярности народной артистки России Надежды Кадышевой. Ее цитирует News.ru.

«Мне сказали, что директор или кто-то из ближнего круга Кадышевой начал выкладывать ее песни в TikTok, зная, что там "пасется" молодежь. И, что называется, "зашло"», — заявила певица.

Суханкина добавила, что тоже стала выкладывать ролики в соцсети. «Я ведь не только песни "Миража" исполняю. Но и классические произведения например. Или рассказываю про свой сад-огород», — заключила артистка.

Ранее Маргарита Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России певице Алле Пугачевой.