Экс-солистка «Миража» объяснила популярность Кадышевой

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина объяснила причину популярности народной артистки России Надежды Кадышевой. Ее цитирует News.ru.
«Мне сказали, что директор или кто-то из ближнего круга Кадышевой начал выкладывать ее песни в TikTok, зная, что там "пасется" молодежь. И, что называется, "зашло"», — заявила певица.
Суханкина добавила, что тоже стала выкладывать ролики в соцсети. «Я ведь не только песни "Миража" исполняю. Но и классические произведения например. Или рассказываю про свой сад-огород», — заключила артистка.
Ранее Маргарита Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России певице Алле Пугачевой.