Экс-солистка «Миража» призналась в жалости к Пугачевой

Певица Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России Алле Пугачевой

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России певице Алле Пугачевой. Ее цитирует NEWS.ru.

«Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи Господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу», — заявила Суханкина.

Артистка предположила, что многие ее коллеги уехали из России после начала специальной военной операции, поскольку кто-то предложил им деньги. «У меня четкое ощущение, что большинство тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию», — считает экс-солистка «Миража».

Исполнительница подчеркнула, что Пугачевой некого винить в сложившейся ситуации. «Что посеешь, то и пожнешь», — добавила Суханкина.

