Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:54, 19 августа 2025Культура

Экс-солистка «Миража» призналась в жалости к Пугачевой

Певица Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России Алле Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась в жалости к уехавшей из России певице Алле Пугачевой. Ее цитирует NEWS.ru.

«Мне безумно ее жалко — попасть на чужбину и скитаться, не приведи Господи. Почему это произошло, до сих пор понять не могу», — заявила Суханкина.

Артистка предположила, что многие ее коллеги уехали из России после начала специальной военной операции, поскольку кто-то предложил им деньги. «У меня четкое ощущение, что большинство тупо продались, им что-то наобещали. И они взамен стали лить грязь на Россию», — считает экс-солистка «Миража».

Исполнительница подчеркнула, что Пугачевой некого винить в сложившейся ситуации. «Что посеешь, то и пожнешь», — добавила Суханкина.

Ранее Пугачева публично обратилась к внуку народной артистки СССР Эдиты Пьехи певцу Стасу Пьехе, который рассказал о проблемах со здоровьем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

    Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

    Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

    Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

    Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

    В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

    Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс»

    Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости