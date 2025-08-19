Пугачева дала совет внуку Эдиты Пьехи

Алла Пугачева посоветовала Стасу Пьехе ни о чем не думать

Эстрадная певица Алла Пугачева публично обратилась к внуку народной артистки СССР Эдиты Пьехи, певцу Стасу Пьехе, который ранее рассказал о проблемах со здоровьем. Ее комментарий появился под публикацией артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ни о чем не думай», — написала исполнительница большими буквами под видео Пьехи.

Ранее Стас Пьеха рассказал, что концерт в Нижнем Новгороде, который прошел 16 августа, потребовал от него полной отдачи и негативно сказался на здоровье. По словам исполнителя, он давно страдает от проблем со сном и из-за этого находится под наблюдением специалистов.