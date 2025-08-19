Мир
23:19, 18 августа 2025

Фраза Трампа о желании Путина попала в эфир

CNN: Фраза Трампа о желании Путина заключить сделку случайно попала в эфир
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании президента России Владимира Путина заключить сделку. Об этом он сообщил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, передает телеканал CNN.

«Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — сказал он.

Фраза прозвучала незадолго до начала закрытой части переговоров Трампа с европейскими лидерами. Отмечается, что президенту США, возможно, забыли выключить микрофон, и фраза попала в прямой эфир.

Ранее Трамп заявил, что перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение «недели-двух». В то же время он признал, что вероятность того, что урегулирование не будет достигнуто, тоже есть.

