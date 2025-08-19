Силовые структуры
ФСБ рассекретила документы о планах Японии бороться с СССР при помощи чумы и холеры

ФСБ рассекретила документы о планах Японии применять бактериологическое оружие
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

ФСБ рассекретила документы о планах Японии во время Второй мировой войны бороться с СССР при помощи бактериологического оружия. Об этом пишет РИА Новости.

В архивных документах сказано, что японские военные расстреливали пленных китайских партизан из пушек со снарядами, начиненными бактериями чумы, сибирской язвы и холеры. Таким образом они испытывали свои разработки, которые хотели применить во время наступления против Красной армии. Японцы также планировали заразить оставляемую территорию в случае отступления — таким образом они хотели спровоцировать эпидемии среди советских военных и мирных жителей.

В 1939 году японцы применили бактериологическое оружие в отношении военнослужащих Красной армии и монгольских скотоводов. При отступлении в районе реки Халхин-Гол они вылили в реку несколько баллонов с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии.

Ранее ФСБ рассекретила архивные материалы про опыты врачей вермахта над советскими военнопленными и гражданами, проводимые в Крыму во время Великой Отечественной войны.

