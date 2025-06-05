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11:35, 5 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ узнали об опытах врача вермахта над советскими пленными с применением морфия

ФСБ рассекретила архив об убийстве немецкими медиками советских пленных в Крыму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Светлана Шварц / «Лента.ру»

ФСБ рассекретила архивные материалы про опыты врачей вермахта над советскими военнопленными и гражданами, проводимые в Крыму во время Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Секретные документы проливают свет на малоизвестную тему смертельных экспериментов немецких медиков над людьми. Среди архивных данных имеется справка о преступной деятельности бывшего капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который во время оккупации Крыма вводил советским военнопленным инъекции из морфия и перекиси водорода. Сам он признался, что за шесть недель 1942 года таким способом погубил около 1000 человек.

В 1948 году Военный трибунал вынес приговор Мюллеру.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы о заживо замороженных фашистами красноармейцах.

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