Глава российского региона заявил о предотвращенных на него покушениях

Глава Крыма Аксенов рассказал о предотвращении в 2024 году 4 покушений на него

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о предотвращении в 2024 году четырех покушений на его жизнь. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что все преступники задержаны. Аксенов подчеркнул, что крымчан угрозами не остановить. Он отметил, что противник со своих исполнителей задачу покушений на него не снял.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала новую попытку террористического акта на Крымском мосту благодаря системной работе сотрудников службы.

Глава Крыма выразил благодарность всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов. Он сказал, что террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов.