Известного российского певца заподозрили в изменах жене-телеведущей

Дворцов: Нельзя утверждать, что в браке Топалова и Тодоренко были измены
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал распространившиеся в сети слухи о том, что российский певец Влад Топалов изменял жене-телеведущей Регине Тодоренко. Его цитирует сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, никто не знает, что именно происходит в отношениях пары, а слухи могли появиться из-за поклонниц, которые «постоянно крутятся вокруг известных мужчин». «Никто свечку не держал. Остается только догадываться. Для публичных людей, известных мужиков это нормально, как бы сейчас странно это не звучало. Да, это те люди, которые постоянно вокруг себя держат много красивых женщин. Все эти девушки накидываются, как правило, сами», — сказал он.

При этом Дворцов подчеркнул, что пара Тодоренко и Топалова «достаточно солидная». «Они всегда выходят вдвоем на какие-то мероприятия, на тусовки, красные дорожки», — добавил продюсер.

Ранее жена певца Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan, Анастасия Швецова обратилась к женщинам, которые пережили измены мужей.

