Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 19 августа 2025Бывший СССР

Киевских «мажорчиков» захотели отправить на фронт

Пленный Костышак: Нужно бы отправить воевать всех киевских мажорчиков
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Нужно было бы отправить воевать на фронт всех киевских «мажорчиков». Об этом заявил пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак, передает РИА Новости

По его словам, он увидел на улицах Киева двух молодых людей, идущих за руку. Такая картина не является чем-то удивительным, отмечает пленный.

«Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать? Я не собирался, но благодаря ТЦК (аналог военкоматов — "прим. Ленты.ру") я оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил, всех», — подытожил Костышак.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    Участник СВО обвинил чиновников в запрете встречаться с жителями

    Названо возможное место встречи Путина и Зеленского

    Киевских «мажорчиков» захотели отправить на фронт

    В России резко выросло число нелегальных работников

    В российском городе мигрант три месяца насиловал сына земляка

    Медведев указал на один итог встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС

    Ветеринар назвал пять слишком сложных в содержании пород собак

    Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

    Россиянка взошла на горный пик в Киргизии, сломала ногу и оказалась в ловушке без еды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости