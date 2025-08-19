Киевских «мажорчиков» захотели отправить на фронт

Пленный Костышак: Нужно бы отправить воевать всех киевских мажорчиков

Нужно было бы отправить воевать на фронт всех киевских «мажорчиков». Об этом заявил пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак, передает РИА Новости

По его словам, он увидел на улицах Киева двух молодых людей, идущих за руку. Такая картина не является чем-то удивительным, отмечает пленный.

«Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать? Я не собирался, но благодаря ТЦК (аналог военкоматов — "прим. Ленты.ру") я оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил, всех», — подытожил Костышак.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».