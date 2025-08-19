Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Лавров отреагировал на слова о том, что россияне платили на Аляске наличными

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио, рассказавшего журналистам, что делегации из Москвы пришлось заправлять свои самолеты на Аляске, расплачиваясь наличными из-за введенных американцами санкций. Как следует из комментария российского министра, прозвучавшего в интервью телеканалу «Россия-24», стенограмму которого опубликовали на сайте дипведомства РФ, это не стало проблемой, поскольку речь идет об обычной в таких случаях практике.

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения», — сказал Лавров, подчеркнув, что такие расходы всегда возлагают на прибывающие из-за рубежа делегации.

Его слова прозвучали в начале ответа на вопрос о том, обсуждалось ли на Аляске снятие антироссийских санкций. Лавров ответил на него отрицательно, напомнив, что, по словам многих отечественных политиков и экспертов, «отмена санкций может сыграть негативную роль», поскольку «опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию того, что теперь мы преодолеем все проблемы» за счет возвращения к прежним схемам. «Не захлопывай двери для сотрудничества, но не впадай в зависимость, когда имеющие жизненно важное значение товары и технологии у нас отсутствуют», — резюмировал министр.