Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 19 августа 2025Экономика

Лавров отреагировал на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Лавров отреагировал на слова о том, что россияне платили на Аляске наличными
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио, рассказавшего журналистам, что делегации из Москвы пришлось заправлять свои самолеты на Аляске, расплачиваясь наличными из-за введенных американцами санкций. Как следует из комментария российского министра, прозвучавшего в интервью телеканалу «Россия-24», стенограмму которого опубликовали на сайте дипведомства РФ, это не стало проблемой, поскольку речь идет об обычной в таких случаях практике.

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения», — сказал Лавров, подчеркнув, что такие расходы всегда возлагают на прибывающие из-за рубежа делегации.

Его слова прозвучали в начале ответа на вопрос о том, обсуждалось ли на Аляске снятие антироссийских санкций. Лавров ответил на него отрицательно, напомнив, что, по словам многих отечественных политиков и экспертов, «отмена санкций может сыграть негативную роль», поскольку «опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию того, что теперь мы преодолеем все проблемы» за счет возвращения к прежним схемам. «Не захлопывай двери для сотрудничества, но не впадай в зависимость, когда имеющие жизненно важное значение товары и технологии у нас отсутствуют», — резюмировал министр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

    В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ при одном условии

    Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»

    В матче Кубка России сыграл самый высокий футболист в истории

    Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

    Раскрыты подробности смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов»

    Иностранец не выжил во время попытки спасти застрявшую на горе россиянку

    В МИД прокомментировали слова посла Украины об умении убивать русских

    Европейская оборонка подешевела после встречи Трампа с Зеленским

    В России вынесли приговор главе центра защиты прав человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости