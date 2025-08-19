Мир
Рубио рассказал о необычной проблеме российской делегации на Аляске

Рубио: Делегация РФ на Аляске заправляла самолеты за наличные из-за санкций
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / File Photo / Global Look Press

Российской делегации на Аляске пришлось заправлять свои самолеты за наличные. О необычной проблеме, с которой столкнулись российские дипломаты, в интервью телеканалу NBC News рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, данная проблема возникла из-за санкций против банковского сектора России. Глава Госдепа подчеркнул, что все введенные против РФ ограничения продолжают работать, и делегация из Москвы «наглядно в этом убедилась».

«Последствия всех этих санкций остаются в силе. Русские не могут использовать нашу банковскую систему. Они должны каждый день рассчитывать на последствия», — подчеркнул он.

Ранее Рубио оценил влияние санкций против России на урегулирование украинского кризиса. Он отметил, что введенные бывшим президентом США Джо Байденом ограничения не повлияли на ход конфликта.

