Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:35, 19 августа 2025Ценности

Лавров рассказал о реакции США на его свитер с надписью «СССР»

Глава МИД РФ Лавров: Госсекретарь США Рубио положительно оценил свитер «СССР»
Екатерина Ештокина

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о реакции США на его свитер с надписью «СССР», в котором он появился на саммите на Аляске. Соответствующий комментарий появился в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил упомянутый предмет гардероба. «Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как Марко Рубио выразился», — заявил глава МИД РФ.

Материалы по теме:
50 лет назад СССР и США решили положить конец вражде и угрозе ядерной войны. Почему мир так и не наступил?
50 лет назад СССР и США решили положить конец вражде и угрозе ядерной войны.Почему мир так и не наступил?
29 мая 2022
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении. Что из этого вышло?
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении.Что из этого вышло?
8 декабря 2022

При этом он подчеркнул, что из его наряда случилась сенсация, в которой в действительности ничего необычного нет.

Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами

Сергей Лавровглава МИД РФ

Ранее в августе Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске. В начале саммита госсекретарь США Марко Рубио восхитился внешним видом Лаврова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

    Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

    Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

    Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

    В российском городе улицу назвали в честь погибшего при теракте генерала Кириллова

    Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

    Врач предложила включить в меню один доступный продукт ради профилактики рака и гипертонии

    Лавров рассказал о реакции США на его свитер с надписью «СССР»

    Украинский посол назвал ценностью Киева для НАТО умение «убивать русских»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости