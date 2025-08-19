Лавров рассказал о реакции США на его свитер с надписью «СССР»

Глава МИД РФ Лавров: Госсекретарь США Рубио положительно оценил свитер «СССР»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о реакции США на его свитер с надписью «СССР», в котором он появился на саммите на Аляске. Соответствующий комментарий появился в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил упомянутый предмет гардероба. «Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как Марко Рубио выразился», — заявил глава МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что из его наряда случилась сенсация, в которой в действительности ничего необычного нет.

Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь вот обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами Сергей Лавров глава МИД РФ

Ранее в августе Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске. В начале саммита госсекретарь США Марко Рубио восхитился внешним видом Лаврова.