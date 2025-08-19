Лавров увидел высокомерие Европы в украинском урегулировании

Лавров: В подходах Европы к урегулированию на Украине чувствуется высокомерие

В подходах Европы к урегулированию конфликта на Украине чувствуется высокомерие. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«До сих пор высокомерное отношение к международному праву, к тем обещаниям, которые часто даются лживо и закрепляются на бумаге, чувствуется в подходах этих граждан к нынешнему украинскому кризису», — отметил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что без уважения интересов безопасности России, без уважения прав русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине, не может идти речь о долгосрочных договоренностях. По словам дипломата, именно эти причины нужно срочно устранить в контексте урегулирования.

Во время встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что настаивают на заключении перемирия до трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины.