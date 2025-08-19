Интернет и СМИ
12:27, 19 августа 2025Интернет и СМИ

Названо число пользователей МАХ

В МАХ зарегистрировались 18 миллионов пользователей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

С момента запуска МАХ в мессенджере зарегистрировались более 18 миллионов пользователей. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Активнее всего регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. На мобильную операционную систему Android приходится 73 процента зарегистрированных пользователей, на iOS — 26 процентов и 1 процент — на версии для компьютеров.

«С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков, включая групповые видеозвонки», — сказано в сообщении.

14 июля МАХ начал тестировать каналы. В топ читаемых каналов, в частности, вошли Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, Мир сегодня с Юрием Подолякой. В числе новых авторов — Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года россияне лишились более 15 миллиардов рублей из-за мошенников. Злоумышленники использовали иностранные мессенджеры.

В свою очередь, Центр безопасности национального мессенджера МАХ сообщил, что передает информацию о мошенниках в Минцифры России и пожизненно блокирует аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе.

    Все новости