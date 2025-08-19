Мединский прокомментировал обмен России и Украины телами военнослужащих

Мединский подтвердил новый обмен России и Украины телами солдат

Россия и Украина действительно провели новый обмен телами солдат. Информацию об этом подтвердил помощник президента России Владимир Мединский в Telegram.

По его словам, процедура прошла в рамках стамбульских договоренностей. «Так же, как месяц назад», — прокомментировал Мединский.

Об очередном обмене России и Украины останками военнослужащих стало известно днем 19 августа. Москва передала Киеву 1000 тел, получив взамен 19. Эти данные подтвердило Минобороны Украины.

Предыдущая аналогичная процедура состоялась 17 июля. Тогда обмен прошел в аналогичной пропорции — 1 к 52.