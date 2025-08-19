Медведев указал на один итог встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС

Медведев: Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа на переговорах

Переговоры президента США Дональда Трампа с участием Владимира Зеленского и лидеров европейских стран в Вашингтоне показали, что коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть американского президента. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS [Трампа] на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму», — написал Медведев.

17 августа в Белом доме прошли переговоры Трампа и Зеленского, после чего лидеры двух стран встретились с руководителями европейских стран.

После встреч Трамп начал подготовку к переговорам Зеленского и президента России Владимира Путина. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнял, что стороны могут встретиться в течение ближайших двух недель. Украина отказалась от одного из ключевых требований для переговоров и не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейшего диалога.