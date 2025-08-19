Мир
13:35, 19 августа 2025

МИД Германии прокомментировал переговоры с Трампом по Украине

Deutschlandfunk: МИД ФРГ заявил, что переговоры с Трампом и Зеленским успешны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Переговоры глав европейских государств с президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине прошли успешно. С таким заявлением в интервью радиостанции Deutschlandfunk выступил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Была создана важная базовая предпосылка, а именно, чтобы Украина была вовлечена в мирный процесс. Это новое качество [переговоров], которого достигли европейцы. И это является необходимым условием для того, чтобы Украина вообще могла продолжать переговоры», — считает глава МИД.

Ранее британская газета Financial Times написала, что Украина и страны Евросоюза будут специально затягивать мирный процесс, чтобы избежать заключения соглашения на невыгодных для них условиях.

