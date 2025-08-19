Москвичам рассказали о погоде в конце августа

Синоптик Тишковец: Во второй половине недели в Москве будет по-осеннему холодно

Температура воздуха в Москве в дневные часы во второй половине текущей недели понизится до показателей сентября. О погоде в конце августа жителям столицы рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в среду, 20 августа, столбики термометров покажут не выше плюс 17-20 градусов. Кроме того, к вечеру того же дня на столицу обрушатся ливни. Во второй половине недели, продолжил он, будет по-осеннему холодно. «Дневная температура понизится до сентябрьских показателей: в середине дня всего плюс 14-17, зарядят обильные дожди», — поделился информацией Тишковец. При этом в последние дни лета эксперт спрогнозировал потепление до комфортных показателей, которые характерны для августа.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус сообщил, что в минувший понедельник, впервые за два неполных месяца, в Москве столбики термометров показали значения ниже «летней» отметки.