Забота о себе
09:29, 19 августа 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о тревожном симптоме нескольких опасных заболеваний

Врач Сурадж Кукадиа: Рост груди у мужчин может указывать на рак и болезни печени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Рост груди по женскому типу у мужчин может быть неочевидным симптомом нескольких опасных заболеваний. Об этом предупредил врач общей практики Сурадж Кукадия в разговоре с Daily Mirror.

Специалист указал, что этот тревожный симптом встречается довольно редко и называется гинекомастия. По его словам, гинекомастия проявляется не только увеличением груди, но и изменением формы сосков или образованием уплотнений в груди. «Важно знать об этом симптоме, так как он характерен для многих заболеваний, включая болезни печени, рак яичек и иногда рак молочной железы у мужчин», — сказал врач.

Он добавил, что гинекомастия необязательно указывает на рак. Ее могут спровоцировать и другие состояния. Например, у мужчин грудь может увеличиться из-за возрастных гормональных изменений, избыточного веса, приема некоторых лекарственных препаратов и заболеваний щитовидной железы. Тем не менее при появлении этого симптома врач призвал пройти обследования, чтобы исключить опасные заболевания.

Ранее координатор программы сестринского дела в колледже Анхангера Элисангела Биттенкур рассказала, какие продукты увеличивают риск развития рака простаты. По ее словам, красное мясо и молочные продукты увеличивают вероятность развития болезни.

    Все новости