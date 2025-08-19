Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:33, 19 августа 2025Из жизни

Мужчина угнал строительный кран и спровоцировал четыре аварии

В США мужчина угнал строительный кран и попал за решетку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Louisiana State Police

В США мужчина выехал на шоссе на угнанном башенном кране и попал за решетку. Об этом пишет People.

Полиция прибыла на шоссе после сообщений о четырех авариях, спровоцированных строительным краном. В тот день работы на стройплощадке не велись, и это насторожило сотрудников полиции. На месте происшествия они не застали виновника, но нашли внутри водительской кабины ключи от другого автомобиля — пикапа.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Нужную машину обнаружили брошенной в поле. Ее владельцем оказался 37-летний Мэтью Винсент. Предполагается, что мужчина съехал с шоссе на своем пикапе в поле и застрял. Выйдя из машины, Винсент направился в сторону стройплощадки, где забрался на кран и угнал его. Мужчину удалось поймать. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель США устроил для желающих экскурсию на паровозике, который до этого угнал. Инцидент произошел в день его рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина встретиться с Зеленским в Москве

    Раскрыты детали расследования после избиения толпой мигрантов члена «Русской общины»

    Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

    В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

    Пупок Тейлор Свифт взорвал интернет

    Раскрыта причина отъезда Исинбаевой из России

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В Литве определили дату вступления Украины в Евросоюз

    Тарантино поставит театральную пьесу

    Самолет с отвалившимся во время полета колесом приготовился к посадке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости