Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:20, 19 августа 2025Путешествия

Мужчина в Европе ударил туристку по лицу и в живот из-за ксенофобии

Bild: Туристка была избита мужчиной в Германии из-за ксенофобии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Monika Skolimowska / picture alliance / Getty Images

Отдыхавшая в Европе туристка столкнулась с ксенофобией и была избита. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, инцидент произошел 18 августа около 23:30 по местному времени в районе Берлина Шарлоттенбург, Германия. Когда 22-летняя путешественница гуляла с подругой, мимо прошли двое мужчин, бросившие в ее сторону оскорбления. Девушка попыталась отстоять свою честь перед одним из агрессоров, однако обидчик ударил ее по лицу и в живот.

После этого преступники скрылись. Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась. Полиция ведет расследование.

Ранее турист на мотоцикле задавил женщину в Таиланде во время выполнения опасного трюка. Путешественник был жестоко избит местными и попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закроют все двери и будут обсуждать». Почему Зеленский впервые не стал отказываться от уступок территорий?

    Гари Олдман откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

    Камбоджа отправила майнера в Россию

    Губерниев оценил информацию о вынужденном отъезде Исинбаевой из России

    Блогеры едва не лишились жизни из-за врезавшегося в ресторан внедорожника

    Эффективность лазеров против дронов оценили

    Мужчина в Европе ударил туристку по лицу и в живот из-за ксенофобии

    В администрации Трампа подтвердили желание получить долю в Intel

    Девушку на надувном крокодиле унесло в открытое море

    Россиян предупредили о проблемах с получением виз в одну страну Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости