Мужчина в Европе ударил туристку по лицу и в живот из-за ксенофобии

Bild: Туристка была избита мужчиной в Германии из-за ксенофобии

Отдыхавшая в Европе туристка столкнулась с ксенофобией и была избита. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, инцидент произошел 18 августа около 23:30 по местному времени в районе Берлина Шарлоттенбург, Германия. Когда 22-летняя путешественница гуляла с подругой, мимо прошли двое мужчин, бросившие в ее сторону оскорбления. Девушка попыталась отстоять свою честь перед одним из агрессоров, однако обидчик ударил ее по лицу и в живот.

После этого преступники скрылись. Медицинская помощь пострадавшей не понадобилась. Полиция ведет расследование.

