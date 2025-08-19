Мужчины и женщины рассказали о самых больших сексуальных сожалениях

Мужчины и женщины, которые не могут забыть о своих самых больших сексуальных сожалениях, обсудили свой опыт. Воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина признался, что очень боялся проявлять активность, чтобы его не обвинили в насилии.

Я был слишком осторожен и, вероятно, упустил несколько возможностей, когда девушка слишком настойчиво пыталась меня соблазнить. Но я, по сути, хотел, чтобы она сама сделала первый физический шаг, чтобы быть достаточно уверенным, что она хочет со мной переспать Jumpy_Strain_6867

Другой пользователь, наоборот, жалеет, что был слишком уверенным в себе, из-за чего завел много лишних романов.

Мне нравится быть в стабильных отношениях и дарить женщине чувство любви. Возможно, я бы понял это раньше, если бы был более внимательным к своим чувствам и более открытым в общении xelas1983 пользователь Reddit

Одна женщина написала, что сожалеет о комплексах по поводу сексуального здоровья.

Я смущаюсь из-за проблем с сексуальным здоровьем (незаразных и не являющихся болезнью), потому что один из моих партнеров автоматически внушил мне комплекс по этому поводу. Я предполагала, что у других мужчин будет такая же реакция Good-Warning-2840 пользовательница Reddit

