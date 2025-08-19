На Украине пришли в недоумение из-за слов Зеленского о территориях

«Страна.ua»: Зеленский не уточняет, какие территориальные вопросы готов обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности обсудить территориальные уступки с российским лидером Владимиром Путиным, однако ни разу не уточнил, какие именно вопросы он планирует обсудить. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается в публикации, Зеленский постоянно подчеркивает, что отказ от территорий невозможен, потому что это запрещает Конституция Украины. В частности, он исключил передачу России контроля над Донбассом.

«Какие "территориальные вопросы" в таком случае Зеленский намерен обсуждать на личной встрече с Путиным? Вопрос этот пока остается без ответа», — резюмирует «Страна.ua».

Ранее украинский лидер заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и Путиным.