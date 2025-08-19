Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 19 августа 2025Бывший СССР

На Украине пришли в недоумение из-за слов Зеленского о территориях

«Страна.ua»: Зеленский не уточняет, какие территориальные вопросы готов обсудить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности обсудить территориальные уступки с российским лидером Владимиром Путиным, однако ни разу не уточнил, какие именно вопросы он планирует обсудить. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается в публикации, Зеленский постоянно подчеркивает, что отказ от территорий невозможен, потому что это запрещает Конституция Украины. В частности, он исключил передачу России контроля над Донбассом.

«Какие "территориальные вопросы" в таком случае Зеленский намерен обсуждать на личной встрече с Путиным? Вопрос этот пока остается без ответа», — резюмирует «Страна.ua».

Ранее украинский лидер заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил об отказе от ключевого требования Киева на переговорах

    Российская тревел-блогерша описала 10 городов страны фразой «не стоит ехать»

    Спецслужбы ликвидировали порно с принцессой

    Названо условие вступления в силу гарантий безопасности для Украины

    Генсек НАТО анонсировал обсуждение по отправке военных на Украину

    На Украине пришли в недоумение из-за слов Зеленского о территориях

    В Киеве рассказали о намеке Трампа Зеленскому на встрече в Белом доме

    Зеленский шесть раз поблагодарил Трампа

    Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс

    Политолог заявил об изоляции Европы из-за конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости