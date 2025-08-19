Мир
17:35, 19 августа 2025

На Западе признали провал стратегии изоляции России

Орбан: Страны ЕС признали, что стратегия изоляции России провалилась
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Страны-члены Европейского союза (ЕС) признали провал стратегии изоляции России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня состоялась встреча лидеров 27 государств-членов Европейского Союза. Подтверждено, что опасность третьей мировой войны может быть снижена только благодаря встрече Трампа и Путина. Подтверждено, что стратегия изоляции провалилась», — говорится в публикации.

Политик отметил, что Венгрия приветствует шаги, которые были предприняты на переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста заявила, что Европейский союз продолжит вводить санкции против России, пока конфликт на Украине не завершится.

