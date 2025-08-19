Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Волгоградом прогремело около десяти взрывов

Над Волгоградом прогремели взрывы, предварительно, город пытались атаковать украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, было слышно от четырех до десяти взрывов. Первый громкий звук раздался в 1:20, спустя 20 минут прозвучала еще серия, а на окраине города были видны вспышки.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов, два устройства уже уничтожены. Как рассказали очевидцы, беспилотники летели очень низко со стороны села Большие Чапурники.

Официально эта информация не подтверждена.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) травмировал жителя Белгородской области. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки.