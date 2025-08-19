Силовые структуры
18:10, 19 августа 2025Силовые структуры

Надругавшегося над российской школьницей мужчину нашли спустя месяц

МВД задержало мужчину, месяц назад надругавшегося над школьницей в Артемовском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, который обвиняется в надругательстве над школьницей в Артемовском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, преступление произошло днем 14 июля. Мужчина сразу же был объявлен в розыск. Позднее его нашли и задержали. Он полностью признал свою вину.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы по делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Его отправили под стражу. Как уточняет МВД, мужчина нигде не работал и ранее не был судим. Девочке, которую он изнасиловал, 15 лет.

Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО сторонницу ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за развращение и шантаж 12-летней школьницы.

