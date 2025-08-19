Надругавшегося над российской школьницей мужчину нашли спустя месяц

МВД задержало мужчину, месяц назад надругавшегося над школьницей в Артемовском

Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, который обвиняется в надругательстве над школьницей в Артемовском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, преступление произошло днем 14 июля. Мужчина сразу же был объявлен в розыск. Позднее его нашли и задержали. Он полностью признал свою вину.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы по делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Его отправили под стражу. Как уточняет МВД, мужчина нигде не работал и ранее не был судим. Девочке, которую он изнасиловал, 15 лет.

