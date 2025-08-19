Сторонница ЛГБТ развращала и шантажировала российскую школьницу

В Петербурге ЛГБТ-активистку отправили в СИЗО за развращение и шантаж школьницы

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО сторонницу ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за развращение и шантаж 12-летней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, все происходило в период с 2020 по 2021 год. ЛГБТ-активистка вела канал соответствующей тематики в мессенджере Telegram и общалась с девочкой-подростком. Через некоторое время автор канала начала шантажировать школьницу — она угрожала ей распространением личной информации и вынуждала вступать в сексуальный контакт.

Рассказать обо всем родителям потерпевшая решилась только спустя несколько лет. Вместе они написали заявление в полицию. Сторонницу ЛГБТ задержали на рабочем месте в Иваново и доставили в Петербург. Ей грозит до 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера.

Ранее суд в Петербурге привлек к ответственности сторонника ЛГБТ, который пытался создать собственную религиозную общину.

