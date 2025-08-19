Назван срок достижения договоренностей по Украине

Эрол: Мирные договоренности по Украине могут быть достигнуты до конца года

Договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть достигнуты сторонами до конца года. Такой срок назвал руководитель центра политических исследований в Анкаре Ankasam Мехмет Сейфеттин Эрол, его слова приводит газета Milliyet.

«Вопрос прекращения огня или заключения мирного соглашения связан с общим видением только двух людей — президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. С большой долей вероятности можно ожидать, что до конца этого года стороны достигнут договоренностей под гарантии США», — допустил эксперт.

По мнению Эрола, европейские представители «не смогли оказать воздействие» на внешнюю политику США, поскольку приняли большую часть требований американского президента. Он указал на то, что Европе придется ожидать прекращения огня на Украине, не имея при этом полноценной роли «в вопросе строительства нового миропорядка, которым займутся Россия и США».

Ранее политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов отметил, что встреча Трампа с европейскими лидерами прошла в выгодном ключе для президента США, поскольку он полностью диктовал повестку переговоров. Он подчеркнул, что ни Зеленскому, ни европейским политикам не удалось заставить Трампа отступить от собственных позиций.