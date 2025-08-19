Названа разница между переговорами Трампа с Путиным и Зеленским

Политолог Асафов: Формат и климат встреч на Аляске и в Белом доме отличался

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме разительно отличались от формата и климата встречи с российским главой Владимиром Путиным на Аляске, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Асафов указал, что саммит на Аляске отличался взаимоуважительным климатом и уровнем организации. В то же самое время западные эксперты отмечают пренебрежительно отеческое отношение Трампа к Зеленскому в ходе переговоров в Белом доме, обратил внимание политолог.

«Содержательная разница переговоров на Аляске и в Белом доме была колоссальная, однако есть и схожесть — восторженное описание Трампом хода этой встречи и позитивное отношение к прошедшему. При этом какой-то конкретики нет, поэтому можно сделать не так много выводов», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Политолог считает, что главным итогом переговоров стал сигнал Трампа о том, что если сделка не состоится, то США перейдут к обсуждению других более важных для них вопросов. Также отметил считает, что американского президента не сильно волнует позиция европейских лидеров, помимо того факта, что они примут участие в урегулировании путем покупки оружия у Штатов.

Ранее американское издание The Washington Post (WP) указало на разницу поведения Трампа на встрече с Зеленским и с Путиным. По мнению WP, прием украинского лидера американским коллегой оказался менее радушным.