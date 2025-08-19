Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 19 августа 2025МирЭксклюзив

Названа разница между переговорами Трампа с Путиным и Зеленским

Политолог Асафов: Формат и климат встреч на Аляске и в Белом доме отличался
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме разительно отличались от формата и климата встречи с российским главой Владимиром Путиным на Аляске, рассказал политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Асафов указал, что саммит на Аляске отличался взаимоуважительным климатом и уровнем организации. В то же самое время западные эксперты отмечают пренебрежительно отеческое отношение Трампа к Зеленскому в ходе переговоров в Белом доме, обратил внимание политолог.

«Содержательная разница переговоров на Аляске и в Белом доме была колоссальная, однако есть и схожесть — восторженное описание Трампом хода этой встречи и позитивное отношение к прошедшему. При этом какой-то конкретики нет, поэтому можно сделать не так много выводов», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Политолог считает, что главным итогом переговоров стал сигнал Трампа о том, что если сделка не состоится, то США перейдут к обсуждению других более важных для них вопросов. Также отметил считает, что американского президента не сильно волнует позиция европейских лидеров, помимо того факта, что они примут участие в урегулировании путем покупки оружия у Штатов.

Ранее американское издание The Washington Post (WP) указало на разницу поведения Трампа на встрече с Зеленским и с Путиным. По мнению WP, прием украинского лидера американским коллегой оказался менее радушным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Лавров увидел высокомерие Европы в украинском урегулировании

    Певица Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

    Раскрыты детали о донатах вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

    В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

    В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

    Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

    Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

    На Украину вернули тела 1000 погибших

    Рада не смогла начать заседание из-за критиковавшей Сырского депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости