10:54, 19 августа 2025Силовые структуры

Неизвестный изрезал россиянку в ее же квартире

В Петербурге нашли труп изрезанной женщины в квартире на улице Демьяна Бедного
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 61-летнюю местную жительницу нашли в квартире с изрезанной шеей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Она пролежала в квартире не менее 14 суток. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«Фонтанка» уточняет, что женщину обнаружила ее сестра, которая и обратилась в полицию. В квартире с пострадавшей был ее 39-летний сын. И мать, и сын стояли на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). По данным издания, мужчину увезли в городскую психиатрическую больницу.

Ранее в Омске суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 60-летнего мужчину, который изнасиловал знакомую и расправился с ней 22 года назад.

