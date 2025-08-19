Неизвестный изрезал россиянку в ее же квартире

В Петербурге нашли труп изрезанной женщины в квартире на улице Демьяна Бедного

В Санкт-Петербурге 61-летнюю местную жительницу нашли в квартире с изрезанной шеей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Она пролежала в квартире не менее 14 суток. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«Фонтанка» уточняет, что женщину обнаружила ее сестра, которая и обратилась в полицию. В квартире с пострадавшей был ее 39-летний сын. И мать, и сын стояли на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). По данным издания, мужчину увезли в городскую психиатрическую больницу.

