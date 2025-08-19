Экономика
15:19, 19 августа 2025Экономика

Некоторых россиян захотели освободить от налога на доходы

Слуцкий: Тех, кто получает меньше 30 тысяч рублей, надо освободить от НДФЛ
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россиян с доходом менее 30 тысяч рублей следует освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. С таким призывом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Парламентария процитировало ТАСС.

Законодатель обратил внимание, что в настоящее время около 30 процентов россиян живут на доходы, которые не превышают названную им сумму. Между тем минимальный набор товаров и услуг оценивается примерно в 20 тысяч рублей. Слуцкий констатировал, что государство собирает налоги с людей, которые существуют на грани бедности, получая 25-27 тысяч рублей. Такое положение дел парламентарий оценил как «изощренное глумление».

Слуцкий уверен, что если власти реализуют предложенную им меру, то простые россияне сохранят деньги, а их семейные бюджеты вырастут.

По словам заместителя министра финансов России Алексея Сазанова, по итогам первых пяти месяцев 2025 года сборы налога на доходы физических лиц выросли более чем в полтора раза, на 52 процента. В его ведомстве не заметили ухода населения «в тень» из-за прогрессивной шкалы налогообложения.

