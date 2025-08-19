«Лента.ру» опубликовала подборку открыток и поздравлений с Яблочным Спасом

Сегодня, 19 августа, в России отмечают Яблочный Спас. Праздник соединяет в себе церковные и народные традиции, напоминает о щедрости природы и важности духовного очищения. «Лента.ру» подготовила более 40 красивых открыток и поздравлений с Яблочным Спасом, которые можно бесплатно скачать и отправить близким.

Открытки с Яблочным Спасом

Красивая картинка на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Бесплатная открытка с Яблочным Спасом Изображение: Dall-E 3

Дорогие мои, пусть Яблочный Спас принесет в ваш дом благодать, а спелые плоды станут символом здоровья и радости. Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и светлой, как этот августовский день. Пусть в семье царят мир и согласие, а в доме всегда радуют свежие пироги и улыбки близких.

Открытка на Яблочный Спас с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Надеюсь, освященные яблочки принесут вам удачу, а душа наполнится теплом и спокойствием. Крепкого здоровья, душевного равновесия и простых радостей — ароматной выпечки, семейного уюта и добрых вестей!

Красивая открытка на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Красивая картинка на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Пусть этот августовский день будет тихим и солнечным, как спелый плод в вашей ладони. Желаю, чтобы в доме пахло яблоками и счастьем, а в сердце жила надежда на все самое хорошее. Храни Господь вас и ваших близких!

Открытка для православных на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Открытка на Яблочный Спас с теплыми словами Изображение: «Шедеврум»

Желаю, чтобы этот праздник стал началом чего-то светлого и доброго для вас и всех, кто рядом. Пусть со святыми плодами в дом придут достаток и благополучие, а каждый новый день дарит поводы для радости. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Оригинальная открытка на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Картинка с поздравлением на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Пусть в этот день сбудется самое заветное, а в душе поселится умиротворение. Желаю, чтобы жизнь была такой же сочной и сладкой, как только что сорванное с ветки яблочко. Мира, добра и божьего благословения!

Красивая открытка на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Оригинальная открытка на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Пусть Яблочный Спас принесет вам душевное обновление, как преобразился когда-то Спаситель на горе Фавор. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили гармония, а в сердце — тихая радость.

Открытка для православных на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Открытка для православных на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Желаю вам в этот день почувствовать, как прекрасна жизнь, когда в ней есть вера, любовь и спелые яблоки на столе. Пусть ангелы хранят ваш дом, а каждый новый день приносит только хорошее.

Красивая картинка на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Открытка для православных на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Пусть этот праздник наполнит ваш дом мечтами и ароматом свежей выпечки, а сердце — светлой надеждой. Желаю, чтобы в жизни было много поводов для улыбок, а в делах сопутствовала удача. Будьте счастливы!

Душевная открытка для поздравления с Яблочным Спасом Изображение: «Шедеврум»

Душевная открытка для поздравления с Яблочным Спасом Изображение: «Шедеврум»

Желаю, чтобы этот светлый праздник принес вам душевное тепло и напомнил о том, как важны простые радости — спелые плоды, родные лица и тихое счастье. Пусть вокруг будет побольше света, тепла и запоминающихся моментов!

Картинка с поздравлением на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Открытка на Яблочный Спас с теплыми словами Изображение: Dall-E 3

Пусть этот праздник станет для вас днем, когда стираются все печали, а на душе становится светло и спокойно. Желаю здоровья, любви и благословения свыше. Пусть ваша жизнь будет сладкой, как яблочный мед!

Открытка для православных на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Бесплатная открытка с Яблочным Спасом Изображение: Dall-E 3

Картинки со стихами на Яблочный Спас

Картинка со стихами на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Открытка со стихами на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

С Яблочным Спасом, с Преображением!

Пусть наполняются сердце и дом

Светлой молитвой, добром, вдохновеньем,

Яблочным духом, любовью, теплом!

Поздравление в стихах на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

Яблочко румяное

Счастье принесет,

Пусть в семье любимой

Радость круглый год!

Картинка со стихами на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Яблочный Спас на дворе,

Солнечный, весь в янтаре!

Пусть ваше счастье растет,

Как яблоньки сладкий плод!

Открытка со стихами на Яблочный Спас Изображение: «Шедеврум»

В храме свечи горят,

Яблоки в корзинке лежат.

Пусть ангел ваш дом бережет,

А счастье будет круглый год!

Поздравление в стихах на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Яблочный Спас — чудесный час,

Пусть льется свет с небес на вас.

Как яблоко румяно, сладко,

Пусть будет все у вас в порядке!

Поздравление в стихах на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

В Спасов день, в святой покой,

Пусть ангел встанет за спиной.

Яблоки пусть дарят силы,

Будьте счастливы, любимы!

Открытка со стихами на Яблочный Спас Изображение: Dall-E 3

Главное о Яблочном Спасе

Яблочный Спас — это народно-христианский праздник, в православии он официально называется Преображение Господне. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос преобразился перед учениками на горе Фавор, явив свою божественную природу.

Праздник символизирует духовное преображение, надежду на будущее и благодарность за урожай. Яблоки, которые до этого дня не ели (особенно в старину), теперь можно освящать и употреблять в пищу.

Традиции и обычаи