Сегодня, 19 августа, в России отмечают Яблочный Спас. Праздник соединяет в себе церковные и народные традиции, напоминает о щедрости природы и важности духовного очищения. «Лента.ру» подготовила более 40 красивых открыток и поздравлений с Яблочным Спасом, которые можно бесплатно скачать и отправить близким.
Открытки с Яблочным Спасом
Дорогие мои, пусть Яблочный Спас принесет в ваш дом благодать, а спелые плоды станут символом здоровья и радости. Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и светлой, как этот августовский день. Пусть в семье царят мир и согласие, а в доме всегда радуют свежие пироги и улыбки близких.
Надеюсь, освященные яблочки принесут вам удачу, а душа наполнится теплом и спокойствием. Крепкого здоровья, душевного равновесия и простых радостей — ароматной выпечки, семейного уюта и добрых вестей!
Пусть этот августовский день будет тихим и солнечным, как спелый плод в вашей ладони. Желаю, чтобы в доме пахло яблоками и счастьем, а в сердце жила надежда на все самое хорошее. Храни Господь вас и ваших близких!
Желаю, чтобы этот праздник стал началом чего-то светлого и доброго для вас и всех, кто рядом. Пусть со святыми плодами в дом придут достаток и благополучие, а каждый новый день дарит поводы для радости. Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Пусть в этот день сбудется самое заветное, а в душе поселится умиротворение. Желаю, чтобы жизнь была такой же сочной и сладкой, как только что сорванное с ветки яблочко. Мира, добра и божьего благословения!
Пусть Яблочный Спас принесет вам душевное обновление, как преобразился когда-то Спаситель на горе Фавор. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили гармония, а в сердце — тихая радость.
Желаю вам в этот день почувствовать, как прекрасна жизнь, когда в ней есть вера, любовь и спелые яблоки на столе. Пусть ангелы хранят ваш дом, а каждый новый день приносит только хорошее.
Пусть этот праздник наполнит ваш дом мечтами и ароматом свежей выпечки, а сердце — светлой надеждой. Желаю, чтобы в жизни было много поводов для улыбок, а в делах сопутствовала удача. Будьте счастливы!
Желаю, чтобы этот светлый праздник принес вам душевное тепло и напомнил о том, как важны простые радости — спелые плоды, родные лица и тихое счастье. Пусть вокруг будет побольше света, тепла и запоминающихся моментов!
Пусть этот праздник станет для вас днем, когда стираются все печали, а на душе становится светло и спокойно. Желаю здоровья, любви и благословения свыше. Пусть ваша жизнь будет сладкой, как яблочный мед!
Картинки со стихами на Яблочный Спас
С Яблочным Спасом, с Преображением!
Пусть наполняются сердце и дом
Светлой молитвой, добром, вдохновеньем,
Яблочным духом, любовью, теплом!
Яблочко румяное
Счастье принесет,
Пусть в семье любимой
Радость круглый год!
Яблочный Спас на дворе,
Солнечный, весь в янтаре!
Пусть ваше счастье растет,
Как яблоньки сладкий плод!
В храме свечи горят,
Яблоки в корзинке лежат.
Пусть ангел ваш дом бережет,
А счастье будет круглый год!
Яблочный Спас — чудесный час,
Пусть льется свет с небес на вас.
Как яблоко румяно, сладко,
Пусть будет все у вас в порядке!
В Спасов день, в святой покой,
Пусть ангел встанет за спиной.
Яблоки пусть дарят силы,
Будьте счастливы, любимы!
Главное о Яблочном Спасе
Яблочный Спас — это народно-христианский праздник, в православии он официально называется Преображение Господне. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос преобразился перед учениками на горе Фавор, явив свою божественную природу.
Праздник символизирует духовное преображение, надежду на будущее и благодарность за урожай. Яблоки, которые до этого дня не ели (особенно в старину), теперь можно освящать и употреблять в пищу.
Традиции и обычаи
- Освящение яблок и других плодов — их несут в церковь, а потом раздают нуждающимся.
- Выпечка с яблоками — пекут пироги, шарлотку, блины, угощают родных и гостей.
- Поминальный обряд — часть освященных плодов раньше оставляли на могилах усопших, прежде всего детей, но церковь считает это не более чем светским поверьем.
- Запрет на работу — в старину старались не шить, не убирать, а посвятить день молитве и семье.
- Встреча осени — после Спаса начинали готовиться к холодам, пытались предсказать погоду на январь по приметам.