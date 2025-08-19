Пара назвала себя правителями африканского племени и основала королевство в лесу

В Шотландии пара основала в лесу африканское королевство

В городе Джедбург, Шотландия, мужчина и женщина поселились в лесу и объявили его территорией их африканского королевства. Об этом пишет The Sun.

36-летний Кофи Оффе из Ганы приехал в Шотландию с Жан Гошо из Зимбабве. Пара назвала себя правителями потерянного африканского племени, разбила лагерь среди деревьев и заявила, что основала в нем королевство Кубала.

Оффе представляется всем королем Атехехе, а Гашо — королевой Нанди. Есть у «королевской четы» и служанка Аснат. Ее настоящее имя — Каура Тейлор. Она родом из американского штата Техас. Известно, что семья женщины заявила о ее исчезновении из дома в полицию. В ответ на это Тейлор записала видеообращение, в котором заявила, что ушла добровольно, и просила не пытаться ее вернуть.

Городской совет предложил группе переселиться в дома, но те отказались. Они утверждают, что Оффе является потомком царя Давида. По их словам, земля обетованная находится именно в Шотландии.

Самопровозглашенный король ищет сторонников и призывает их селиться рядом с его лагерем. «Старый мир ушел. Теперь все сводится к тому, чтобы есть макароны в дикой природе Кубалы», — заявил он. Местные жители рассказали журналистам, что относятся к троице настороженно. «Они кажутся милыми, но вызывают чувство тревоги. Мы мало что знаем об их культуре», — объяснили они.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, принудительно направили в психиатрическую больницу женщину, которая расправилась с 72-летним соседом из-за голосов в голове. Она назвала себя дочерью покойной принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда.

