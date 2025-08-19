Мир
23:49, 19 августа 2025

Писториус сообщил о работе Германии над деталями гарантий безопасности для Украины

Писториус: Германия работает над деталями гарантий безопасности для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что ФРГ и ее партнеры активно работают над деталями гарантий безопасности для Украины. Такое заявление министр сделал изданию German Press Agency.

«Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, и его еще предстоит определить в политическом и военном плане», — уточнил Писториус.

В Берлине рассматривают ход переговоров, возможный вклад США в решение украинского вопроса и координацию с ближайшими партнерами Германии.

Ранее американские СМИ написали, что данных, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины, пока нет. Однако могут рассматриваться несколько вариантов, предполагающих размещение западного военного контингента на территории республики.

В Белом доме до этого сообщили, что американские власти допускают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности после урегулирования конфликта.

