04:30, 19 августа 2025Россия

Подросток отправился с отцом в сибирскую тайгу и пропал

СК: Найден исчезнувший в кузбасской тайге 14-летний подросток
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

14-летний подросток из Кемеровской области (Кузбасс) нашелся после поисковой операции в тайге. О ее результатах сообщили во вторник, 19 августа, в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

Как уточняется, в минувшее воскресенье мальчик отправился вместе со своим отцом и старшим братом за шишками в Таштагольском районе. Масштабные поиски были развернуты следователями совместно с оперативными подразделениями МВД, а также сотрудниками МЧС. Кроме того, к поискам несовершеннолетнего привлекли волонтеров.

В итоге подростка нашли, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Согласно предварительной информации, пока ребенок блуждал в тайге один, никаких преступлений в отношении него не совершалось.

Сейчас юношу осматривают медики. Ведутся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего, заключили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что якутянин пошел тушить лесные пожары, пропал в тайге на десять дней и выжил. 37-летний огнеборец сам вернулся в лагерь, его эвакуировали на вертолете в районную больницу в сильно ослабленном состоянии. Ему приходилось пить воду из луж и добывать ее из-под мха. По его словам, два раза он встречался с медведем.

