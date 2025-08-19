Россия
Попавший в засаду российский штурмовик рассказал о бое с солдатами ВСУ

Красная звезда: Группа штурмовиков ВС РФ попала в засаду ВСУ и выдержала бой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группа российских штурмовиков попала в засаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Подробности о бое с украинскими солдатами рассказал командир штурмового отделения с позывным Козерог, пишет газета «Красная звезда».

По словам военнослужащего Вооруженных сил России (ВС РФ), нападавших было минимум семеро — спрятавшись в кустах, они вели по российским штурмовикам огонь.

«Мы заняли круговую оборону и стали отвечать. Действовали двойками и тройками, постоянно перемещаясь, чтобы не дать себя зажать. В итоге мы взяли верх, а враг был уничтожен», — вспомнил Козерог.

Он подчеркнул, что противник часто устраивает засады в зоне проведения специальной военной операции, в частности используя дроны.

«У них сейчас вся оборона в основном строится на FPV-дронах и минометах. С беспилотников сбрасываются заряды даже на раненых», — заключил он.

Ранее сообщалось о другом российском бойце, который наткнулся на засаду из пяти солдат ВСУ у Январского Днепропетровской области. Он вступил с ними в рукопашный бой.

