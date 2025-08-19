Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 19 августа 2025Ценности

Популярная певица показала фигуру в красном бикини

Популярная певица Дав Кэмерон показала фигуру в красном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dovecameron

Американская певица и актриса Дав Кэмерон поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя популярная исполнительница показала фигуру в вязаном бикини красного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость также надела кеды спортивного бренда Puma. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Известно, что телезвезда отдыхает в Италии вместе с возлюбленным, певцом Дамиано Давидом.

Ранее британскую певицу Дуа Липу сняли с голыми ягодицами во время занятия йогой на Ибице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

    В Британии рассказали об исчезнувшей с лица Зеленского улыбке при упоминании Путина

    Стало известно об отказе Украины от территориальных уступок России

    В Кремле подтвердили разговор Путина с Трампом

    Интервью Зеленского американскому телеканалу отменили

    Зеленский потребовал репараций от России

    Популярная певица показала фигуру в красном бикини

    Раскрыты предложения Киева для получения гарантий безопасности от США

    В США сообщили о звонке Трампа Путину

    В США указали на влияние позиции России по Украине в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости