Популярная певица показала фигуру в красном бикини

Популярная певица Дав Кэмерон показала фигуру в красном бикини

Американская певица и актриса Дав Кэмерон поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя популярная исполнительница показала фигуру в вязаном бикини красного цвета. На размещенных кадрах видно, что знаменитость также надела кеды спортивного бренда Puma. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что телезвезда отдыхает в Италии вместе с возлюбленным, певцом Дамиано Давидом.

