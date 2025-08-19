Популярный народный метод борьбы с опьянением оказался вреден для здоровья

Врач Тимощенко: Сочетание сливочного масла с алкоголем может вызвать панкреатит

Сливочное масло не помогает уменьшить опьянение и в сочетании с алкоголем может серьезно навредить здоровью. Об этом россиян предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Врач рассказала, что есть сливочное масло перед употреблением алкоголя бесполезно, так как опьянение зависит от многих факторов: объема выпитых крепких напитков, количества еды и особенностей организма. Кроме того, по ее словам, этот популярный народный метод борьбы с опьянением оказался очень вреден для здоровья. «Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя», — уточнила она.

Гастроэнтеролог добавила, что жирная пища в сочетании с алкоголем может спровоцировать желчную колику, острый панкреатит или обострение хронического панкреатита.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.