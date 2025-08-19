Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 19 августа 2025Забота о себе

Популярный народный метод борьбы с опьянением оказался вреден для здоровья

Врач Тимощенко: Сочетание сливочного масла с алкоголем может вызвать панкреатит
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Сливочное масло не помогает уменьшить опьянение и в сочетании с алкоголем может серьезно навредить здоровью. Об этом россиян предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Врач рассказала, что есть сливочное масло перед употреблением алкоголя бесполезно, так как опьянение зависит от многих факторов: объема выпитых крепких напитков, количества еды и особенностей организма. Кроме того, по ее словам, этот популярный народный метод борьбы с опьянением оказался очень вреден для здоровья. «Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя», — уточнила она.

Гастроэнтеролог добавила, что жирная пища в сочетании с алкоголем может спровоцировать желчную колику, острый панкреатит или обострение хронического панкреатита.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Популярный народный метод борьбы с опьянением оказался вреден для здоровья

    Появились подробности о замеченном в зоне СВО БТР с флагами России и США

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера в бюстгальтере снялась с новым избранником

    Туристы застряли в темноте без связи в парке с опасными хищниками и попали на видео

    В Белом доме заявили о высмеивании Трампом одной темы по Украине

    Белый дом раскрыл возможные гарантии безопасности для Украины от США

    В США оценили вероятность снижения учетной ставки в сентябре

    Белый дом увидел свет в конце туннеля

    Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости