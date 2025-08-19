Путешествия
17:13, 19 августа 2025Путешествия

В ресторане на Ибице туристке предъявили счет за «крючок для сумки»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alex Tihonovs / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в Европе туристка посетила ресторан и получила счет за висевшую на крючке сумку. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 5 августа путешественница Лаура Куней пообедала с подругой в суши-ресторане Wakame на Ибице, Испания. Официантка любезно предложила женщине повесить сумки у столика. «Сперва мы отказались, но из-за ее настойчивости нам пришлось согласиться», — сообщила Куней в своих социальных сетях.

После трапезы девушкам предъявили счет, в котором они увидели вычтенную сумму в размере 12 евро (1130 рублей) за «крючок для сумки». Туристки отправились на ресепшен. «Они сказали нам, что мы можем оставить крючок себе, если захотим. Мы отказались и настояли, что не должны были платить за услугу, которую не заказывали. В итоге нам выставили новый счет», — добавила женщина.

Уточняется, что владельцы ресторана отрицают свою причастность к авантюре. «Сумма, указанная на чеке, стала результатом ошибки в нашей системе. Он был отмечен как товар с ценой, хотя должен был быть указан с нулевой стоимостью», — написали сотрудники Wakame.

Ранее тревел-блогерша отправилась отдыхать на Ибицу и описала ночную жизнь курорта словами «мне восемь раз предлагали наркотики». Путешественница посетила местные ночные клубы и отметила, что наркокультура на острове может порой зайти слишком далеко.

