07:38, 19 августа 2025

Появились кадры из атакованной ВСУ Волгоградской области

Анастасия Шейкина
В сети появились кадры из Волгоградской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пролетающий мимо беспилотник с большим размахом крыльев. Видео сопровождается характерным жужжащим звуком работы мотора дрона.

ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 19 августа. Обломки дронов упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода в Волгограде, возникли возгорания. Никто, предварительно, не пострадал.

По данным Минобороны, за ночь над Волгоградской областью сбили 13 дронов. Всего над Россией удалось перехватить 23 беспилотника, под удар также попали Крым и Ростовская область.

