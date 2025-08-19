Появились кадры из атакованной ВСУ Волгоградской области

В сети появились кадры из атакованной беспилотниками ВСУ Волгоградской области

В сети появились кадры из Волгоградской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пролетающий мимо беспилотник с большим размахом крыльев. Видео сопровождается характерным жужжащим звуком работы мотора дрона.

ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на 19 августа. Обломки дронов упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода в Волгограде, возникли возгорания. Никто, предварительно, не пострадал.

По данным Минобороны, за ночь над Волгоградской областью сбили 13 дронов. Всего над Россией удалось перехватить 23 беспилотника, под удар также попали Крым и Ростовская область.