Появились подробности о похоронах не вернувшегося с СВО родного брата Милонова

Брата депутата Госдумы Милонова похоронили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Родного брата депутата Госдумы Виталия Милонова Александра, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО), похоронили на одном из кладбищ Пушкинского района в Санкт-Петербурга. Подробности об этом появились у «Фонтанки».

Информацию о смерти брата Милонова изданию подтвердили в аппарате парламентария. Там рассказали, что военнослужащего похоронили 19 августа. Церемония прошла с участием почетного караула.

В сети также появилось фото могилы Александра Милонова. Снимок опубликовала газета «Вестник Приозерья» в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что захоронение обложено венками и цветами.

О смерти брата Виталия Милонова на СВО стало известно в день его похорон, 19 августа. Как выяснилось, мужчина служил в одном из подразделений разведки в Луганской народной республике, однако, получив ранение, был переведен на медицинскую службу. В результате полученные травмы ухудшили его здоровье. При этом точная причина смерти не называется.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о смерти в зоне спецоперации экс-главы Ульчского района Федора Иващука. По его словам, 51-летний чиновник сам сложил с себя полномочия, отправившись в зону боевых действий в качестве добровольца.