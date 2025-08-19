Появились подробности о пропавших в Белом море российских туристах

СК: Погибшие в Карелии туристы из Волгограда нарушили все правила безопасности

Трое туристов из Волгограда, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю от гряды островов Кузова к Соловецкому острову, нарушили все требования по безопасности, вследствие чего будет отказано в возбуждении уголовного дела. Об этом V1.ru сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Карелия.

Поход был организован самостоятельно без участия туристических фирм, да к тому же без регистрации в МЧС. Его участники проигнорировали правила, предъявляемые к сложным сплавам, начиная от выбора судна и заканчивая отсутствием у спасательных жилетов. Туристы знали об ухудшении погодных условий, в их телефонах есть фотографии с сильным волнением в акватории Белого моря.

У одного из найденных спасателями мужчин имеются признаки переохлаждения и утопления, судебно-медицинские экспертизы по второму туристу и женщине еще продолжаются.

20 июля МЧС объявило о поиске пропавших в Белом море туристов. Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Спасатели эвакуировали еще четверых. Трое пропали: Валерия Пужняк, Владимир Бондарев и Виктор Зузанов. Лишь спустя несколько дней были обнаружены тела.