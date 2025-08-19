Мир
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о продолжении переговоров в Белом доме в другом формате

CNN: Переговоры европейских лидеров и Трампа перешли в другой формат
Марина Совина
Фото: Alexander Drago / Reuters

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с европейскими лидерами, генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте и главой Украины Владимиром Зеленским завершилась, однако участники остаются в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

По его словам, лидеры переходят к «возможному другому формату» для продолжения переговоров.

Представитель Белого дома также сообщил телеканалу, что многосторонняя встреча с европейскими лидерами и Зеленским завершилась, однако не уточнил, будут ли продолжены какие-либо дальнейшие переговоры.

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами. Уже после этого, добавил он, участники обсуждений «разъедутся по домам».

