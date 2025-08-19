Прогноз мировых цен на нефть понизили

Аналитики Kept понизили прогноз средней цены Brent в 2025-м до $69,1 за баррель

Аналитики консалтинговой компании Kept понизили свой прогноз средней мировой цены эталонной североморской марки нефти Brent в 2025 году до 69,1 доллара за баррель. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Подобный прогноз был сделан, исходя из оценок экспертов из более чем 60 аналитических компаний, агентств и инвестиционных банков. До этого эксперты ожидали показатель на уровне в 73,1 доллара за баррель. Таким образом, оценка была понижена на 4 доллара, или на 5,5 процента. В 2026-м, согласно обновленному прогнозу экспертов, средняя стоимость Brent упадет до 64,9 доллара за баррель, а в 2027-м — составит 67 долларов.

Снижение средней стоимости Brent фиксируется не первый год. Так, в 2024-м показатель составлял 80,5 доллара, а в 2023-м — 82,5 доллара. В 2025 году падение ускорится на фоне ряда внешнеполитических и экономических факторов. Речь идет в том числе о негативных последствиях торговых войн, развязанных в мире после резкого ужесточения торговой политики США. Растущая геополитическая напряженность, в свою очередь, приводит к снижению деловой и производственной активности, что тормозит динамику глобального спроса на сырье, поясняется в обзоре Kept.

На ситуацию также оказывает влияние замедление темпов роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой преимущественно входят европейские государства. В этом плане дополнительным барьером станут импортные пошлины, введенные властями США в отношении продукции из ряда стран, включая КНР, Канаду, Индию, Мексику, резюмировал партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, подразумевающий введение дополнительных 25-процентных таможенных тарифов на поставки индийской продукции. С конца августа суммарные пошлины достигнут 50 процентов. Поводом для резкого ужесточения торговой политики Вашингтона послужили продолжающиеся закупки индийскими нефтеперерабатывающими заводами российского сырья.

Аналогичную меру Трамп грозился ввести в отношении Китая, однако позже решил повременить с ней. Изменение своей риторики глава Белого дома связал с прогрессом в вопросе мирной сделки. По его словам, добиться сближения с Москвой по теме урегулирования конфликта на Украине удалось в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске в середине августа. Впрочем, в чем именно заключается прогресс, Трамп конкретизировать не стал.