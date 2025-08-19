Мир
Путин проинформировал одного иностранного лидера о контактах с США

Путин информировал наследного принца Саудовской Аравии о контактах с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин информировал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о последних контактах с США. Об этом заявили в Кремле, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Кремля заявили, что в ходе телефонного разговора россиийский лидер проинформировал своего саудовского коллегу об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что иметь теплые отношения с главой России — это хорошо. Однако глава Белого дома подчеркнул, что это имеет значение, только если они чего-то достигнут в вопросе украинского урегулирования и заключения мирной сделки.

