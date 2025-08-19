Рада не смогла начать заседание из-за критиковавшей Сырского депутата

Железняк: Рада почти три часа не могла начать заседание из-за Безуглой

Верховная Рада Украины почти три часа не могла начать заседание, запланированное на 11:00, из-за депутата Марьяны Безуглой. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на протяжении всего этого времени между депутатами шли дискуссии о том, как выгнать Безуглую с заседания. До этого комитет Рады по вопросам регламента отказался снять ее с заседания, за такое решение проголосовали 4 из 5 минимально необходимых членов комитета.

Как сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), способ отстранить от заседания скандального депутата также ищет фракция «Голос».

Ранее в Марьяну Безуглую плюнули на акции протеста против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Участники митинга также назвали ее предательницей, так как до этого она поддержала законопроект против антикоррупционных ведомств.