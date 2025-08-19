Раскрыт максимальный срок для вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

Блогеру Никите Ефремову грозит до 8 лет колонии за финансирование экстремизма

Блогеру Никите Ефремову грозит до восьми лет колонии по делу о финансировании экстремизма. Об этом адвокат Вадим Багатурия сообщил KP.RU.

По его словам, статья, по которой обвиняют Ефремова, относится к категории тяжких, и наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Тем не менее имеется альтернатива — денежный штраф до 700 тысяч рублей. Адвокат считает, что у блогера есть хорошие перспективы получить только его или условный срок.

Ранее сообщалось, что Ефремову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, Ефремов, являясь противником действующей власти, из Москвы перевел денежные средства на нужды запрещенной на территории страны организации в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года. Речь идет о шести тысячах рублей.

Блогер известен своими обувными магазинами, за что прозван «королем кроссовок». В октябре 2023 года в сникершопах блогера прошли обыски по обвинению в подделках известных брендов. После этого он улетел в США.