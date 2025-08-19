Раскрыт основной центр поставок вооружения для Украины

Аэропорт Люблина стал основным узлом поставок западного вооружения Украине

Аэропорт польского города Люблин стал основным узлом поставок западного вооружения Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал WPolityce.pl.

«Каждый день у нас по крайней мере одна операция, а чаще несколько, связанных с поддержкой Украины», — рассказал один из сотрудников аэропорта.

Только за июль, по данным портала, аэропорт принял 590 грузовых рейсов, из которых около 17 процентов содержали военные грузы. При этом, по словам работников аэродрома, он также регулярно принимает военно-транспортные самолеты, как Hercules C-130, Boeing 747 Dreamlifter и An-124 Ruslan.

Отмечается, что центр логистики сместился в Люблин из Жешува из-за ремонта аэродрома.

Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Польша готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца текущего года. При этом он не стал раскрывать стоимость траншей, и какие виды вооружений в них войдут, добавив, что не обо всех подробностях может говорить публично.